Транспорт 10 февраля 2023, 13:38 Россиянам рассказали о тест-драйве нового «Москвича 3»

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Новые автомобили «Москвич 3» поступили в продажу в дилерские центры России, и покупатели уже могут провести тест-драйв и лично посмотреть машину. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

В базовой комплектации новый «Москвич 3» с механической коробкой передач стоит 1,98 миллиона рублей, с вариатором — 2,08 миллиона рублей. Полного автомата в моделях не предусмотрено.

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Автомобиль полностью производят в Китае, потом разбирают, отправляют в Россию и собирают заново, добавляют шильдик. По словам корреспондента, проводившего тест-драйв, это единственное российское, что есть, а в этом автомобиле.

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В целом машина показала себя неплохо, хотя вариатор оказался немного шумноват. В остальном машина не вызвала нареканий, хоть ее и удалось проверить только в условиях сухой дороги. Но цену автомобиля назвали завышенной, а автомобиль — не соответствующим утверждению о доступности для всех.