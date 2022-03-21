Россиянам рассказали о самых продаваемых в стране кроссоверах с пробегом

За февраль на рынке поддержанных автомобилей объявления о продаже кроссоверов стали появляться в 4,5% чаще. «Известия» со ссылкой на Autonews рассказали, какие модели пользуются наибольшим спросом.

Самым популярным автомобилем стала Lada 4×4. Приобрести такую машину можно на 330 тысяч рублей. Кроме того, на вторичном рынке стал пользоваться популярностью автомобилем Chevrolet Niva. Цены на него в среднем варьировались на отметке в 450 тысяч рублей. Третье место по популярности досталось Toyota RAV4. Его цена составила 1 898 859 рублей.