Транспорт 11 сентября 2023, 18:56 Россиянам рассказали о новых правилах поездки в поездах дальнего следования Минтранс разъяснил новые правила для пассажиров поездов дальнего следования РИА «Новости»

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Правила для пассажиров поездов начали действовать в России с 1 сентября. Новые нормы разработало министерство транспорта, чтобы сделать поездки на дальние расстояния комфортнее. О главных изменениях, которые вступили в силу с 1 сентября, рассказало РИА «Новости».

Главное изменение коснулось места у столика для пассажира с верхней полки. Теперь пассажир, который едет внизу, не может не пустить своего соседа, который хочет поесть.

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Часы приема пищи четко прописали. Спуститься с верхней полки, чтобы сесть за столик, можно на полчаса с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 и на целый час с 12:00 до 15:00.

«Данный пункт внесли в связи с многочисленными жалобами проезжающих на верхних полках, не имеющих возможность воспользоваться столом», — заявили в пресс-службе министерства.

Если же пассажиры поспорят из-за стола, то разрешит конфликт проводник.

Слушать музыку по громкой связи или петь в микрофон с 1 сентября в поездах запретили. Пассажирам предложили использовать для этого наушники, чтобы не мешать соседям. Это же касается и просмотра видео на гаджетах. Если никому из пассажиров музыка не мешает, то ответственность за нарушение не предусмотрена.

Путешествовать теперь можно с просроченным паспортом или свидетельством о рождении. Если билет оформлен на старый документ, который начали менять, то в поезд пустят по временному удостоверению личности или новому паспорту.

Высаживать несовершеннолетних безбилетников, которые отправились в поездку без взрослых, проводники больше не смогут. Детей или подростков они должны передавать сотрудникам полиции.

Перевозить домашних животных теперь можно только в специальных переносках, а если животное крупное, то пассажиру придется выкупить все купе. Больших собак в поезд пустят только с намордником и на поводке и разместят только на полу.