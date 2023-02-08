08 февраля 2023, 15:27
Россиянам рассказали о главных отличиях китайских автомобилей от машин Lada
На сегодняшний день на российском рынке преобладают китайские бренды автомобилей и марки отечественных машин Lada. О главных отличиях между ними рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, на рынке остались только самые простые модели автомобилей Lada из-за усложнения производства. При этом китайские производители, в отличие от Lada, не сместились в нижний ценовой диапазон и стали позиционировать себя ближе к корейским и японским маркам авто.
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Отмечается, что китайские машины представлены в автосалонах гораздо более широкой линейкой, однако цены на них существенно увеличились за последние два года.
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