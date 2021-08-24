Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке подержанного авто

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как покупателю не попасть в сети мошенников во время приобретения подержанного автомобиля, а также на какие детали обратить внимание. По его словам, сейчас рынок переполнен недобросовестными продавцами. Об этом рассказало ИА Nation News.

«Универсальной таблетки нет. Но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Первое, что нужно выделить жирным шрифтом, — перед тем, как покупать машину, зайдите на государственные сайты с реестром и проверьте номера. Машина должна быть не в аресте, в запрете или кредите», — подчеркнул Славнов.

После того, как проверка будет завершена, автоэксперт рекомендует обратиться за помощью к профессионалу, либо хорошему приятелю, который разбирается в поддержанных машинах. Затем следует отвезти автомобиль на автосервис.

«Потом, когда уже выяснили, что машина более-менее „чистенькая“, нужно проверить техническую составляющую на подъемнике. Три фактора мы учли, затем вы уже делаете выбор: покупать или посмотреть что-то более интересное», — резюмировал автоэксперт.