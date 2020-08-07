Россиянам рассказали, кому нужно заменить номера на автомобилях
Российские водители не обязаны менять номера после введения нового национального стандарта. Устанавливать новые номера можно будет по желанию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Автолюбители могут поменять автомобильные номера на новые исключительно по собственному желанию или в случае необходимости. Принуждать граждан к этому не будут. Новые квадратные знаки будут актуальны только для владельцев американских и японских автомобилей, пишет РИА ФАН.
4 августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Среди нововведений особые знаки для транспорта с нестандартным местом крепления номеров, снегоболотоходов и мотовездеходов, уменьшенные знаки для мотоциклов.
Отдельные типы знаков получили мопеды, спортивные и старинные автомобили. Новый стандарт разрабатывали с 2017 по 2018 год. Он сохранил преемственность предыдущего ГОСТа.