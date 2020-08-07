Россиянам рассказали, кому нужно заменить номера на автомобилях

Автолюбители могут поменять автомобильные номера на новые исключительно по собственному желанию или в случае необходимости. Принуждать граждан к этому не будут. Новые квадратные знаки будут актуальны только для владельцев американских и японских автомобилей, пишет РИА ФАН.

4 августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Среди нововведений особые знаки для транспорта с нестандартным местом крепления номеров, снегоболотоходов и мотовездеходов, уменьшенные знаки для мотоциклов.

Отдельные типы знаков получили мопеды, спортивные и старинные автомобили. Новый стандарт разрабатывали с 2017 по 2018 год. Он сохранил преемственность предыдущего ГОСТа.