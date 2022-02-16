Россиянам рассказали, кому лучше не покупать машину с полным приводом

Прежде чем покупать автомобиль с тем или иным типом привода, будущему автовладельцу следует учитывать условия, в которых машина будет эксплуатироваться.

Например, для использования авто в черте города чаще всего достаточно переднего привода. Однако это при условии, что автовладелец проживает в южных регионах, где обильные осадки не часты, рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с агентством «Прайм».

Если говорить о Москве, то учитывая регулярные снегопады, перепады температур и гололед после них, хотя бы выбраться из сугроба позволит полный привод, отметил Мигаль. А вот передний привод окажется бесполезен в ситуации, если авто замело.

На качественной зимней резине с помощью эффективной тактики можно преодолеть скользкие участки дороги. Но под силу это только опытным водителям. Если вы к таким пока не относитесь, то лучше выбрать машину с полным приводом. Такое авто позволит чувствовать себя на дороге более уверенно.

Это же относится и к тем, кто проживает за городом. По словам автоэксперта, лучше полноприводного авто в условиях бездорожья и российской зимы сегодня не придумано.

Если вам предстоит длительная поездка на машине, то к ней лучше всего подготовится заранее. Первым делом стоит проверить авто на исправность. Также обязательно нужно взять с собой теплую одежду, автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона, канистру с бензином и грузовой буксировочный трос. Последний пригодится на случай поломки.