Россиянам рассказали, когда закончится дефицит автомобилей в стране

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в стриме RT «Летучка» на YоuТubе заявил, что дефицит автомобилей в России закончится к лету 2022 года. По его словам, дилеры не смогут как прежде накручивать цена по 20-30%.

«Где-то к началу лета удастся пройти самую острую фазу дефицита. И соответственно, машины у дилеров появятся и не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20-30% и более на ненужных дилерских опциях», — сообщил автоэксперт.

На взгляд вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров Дениса Мигаля, рост цен на автомобили связан с последствиями пандемии коронавируса, а также с нехваткой на рынках полупроводников. По его словам, их дефицит может сохраниться на протяжении всего 2022 года.