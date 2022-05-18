Россиянам рассказали, каким может стать новый «Москвич»

Завод «Москвич» до конца текущего года представит новую разработку автомобиля. Об этом заявило правительство столицы. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, за столь короткий срок на конвейер проблематично поставить даже автомобиль китайской сборки. В интервью «Известиям» он предположил, каким может быть детище обновленного автозавода.

«Первый вариант — из разряда кухонно-гаражных разговоров. Вот если бы мы возродили тот самый „Москвич“! Речь о 41-м? Но ведь нет никаких законсервированных линий, никакой технологической оснастки, ничего. А делать новую оснастку для старой модели — это все равно что для новой: очень дорого и не имеет смысла», — отметил эксперт.

Что касается наиболее логичного варианта — делать автомобиль с нуля, то здесь эксперт обратил внимание на сроки производства. По его оценкам, такая задача растянется на несколько лет. При этом разработка нового проекта в настоящее время под силу только АвтоВАЗу и НАМИ, а оба предприятия «по уши загружены своими проблемами», отметил Кадаков.

Сам он предложил в качестве альтернативного варианта рассмотреть малоизвестный китайский автомобиль и договориться о его выпуске из китайских машинокомплектов в России с логотипом «Москвич». По мнению Кадакова, этот вариант является наиболее жизнеспособным.

Также в качестве вероятного варианта он предположил выпуск Renault Arkana под маркой «Москвич». Однако с здесь имеются технические трудности.

«Я не думаю, что в Renault на это согласятся, и даже если согласятся, не найдется наружных панелей кузова. Их выпускала компания Alpha Automotive Technologies, которая тоже ушла из России», — резюмировал эксперт.

В марте французская автомобильная компания Renault объявила о приостановке производственной деятельности в РФ. В компании сообщили, что рассматриваются все возможные варианты относительно доли в «АвтоВАЗе». Позднее стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Долю компании в АвтоВАЗе получит автомобильный институт НАМИ, а завод «Рено Россия» — московское правительство.