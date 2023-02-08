Транспорт 08 февраля 2023, 12:20 Россиянам рассказали, какие проблемы с управляемостью машины могут привести к ДТП

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Со временем любой автомобиль теряет четкость траектории движения и реакцию на движение руля. О том, какие проблемы в управляемости автомобиля могут привести к ДТП, сообщил сайт NJcar.

По данным Nation News, причиной проблем с неустойчивость машины на трассе могут стать изношенные амортизаторы. Также к авариям на дорогах могут привести проблемы в управляемости автомобиля, которые указывают на износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

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Кроме того, автоэксперты рекомендуют регулярно проверять давление в шинах.

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