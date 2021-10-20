Россиянам рассказали, какие нюансы надо знать при выборе автомобиля с пробегом

В России рынок автомобилей с пробегом переполнен, поэтому новичку в этом деле не всегда бывает просто разобраться, какую из них стоит брать, а какую нет. Специалисты рассказали, на какие моменты ориентироваться при выборе подержанной машины. Об этом написало ИА Nation News.

Всю необходимую информацию относительно автомобиля покупатели могут найти самостоятельно. В этом им помогут открытые базы данных. По ним можно узнать, являлся ли автомобиль участником ДТП, был ли он в угоне, не находится ли под залогом, запретом, в лизинге и так далее. Кроме того, в этих базах данных можно узнать все данные о предыдущем владельце.

Новичкам советуют обратить внимание на следующие моменты: цифры должны быть чистыми, без корректировки, должен быть в наличии ПТС (паспорт транспортного средства), свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт предыдущего владельца.

Дилерские компании, как и посредники-перекупщики имеют определенную репутацию, о которой следует получше разузнать перед обращением. Однако вы должны точно решить, стоит ли обращаться за подобной помощью или лучше выбрать автомобиль самостоятельно.