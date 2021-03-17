Россиянам рассказали, какие машины должны пройти ТО в 2021 году

Технический осмотр в этом году должны будут пройти абсолютно все автомобили и автобусы, срок действия диагностических карт которых уже закончился или закончится до 30 сентября. Об этом «Коммерсанту» рассказали в МВД.

В конце февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все диагностические карты, которые станут или уже стали недействительны, будут работать в течение полугода, но минимум до 1 октября.

«Мораторий распространяется абсолютно на все транспортные средства (включая автобусы, грузовики и прочие). <…> При этом, согласно закону „О техосмотре“, <…> транспортные средства, с момента выпуска которых прошло четыре года (то есть 2017 года выпуска), должны пройти в 2021 году первый техосмотр до заключения договора ОСАГО», — приводит издание комментарий ведомства.

По данным МВД, с марта по сентябрь закончится действие 14,5 миллиона карт. Срок еще 5,7 миллиона карт закончится в октябре и декабре — в этом случае продление уже не будет иметь силы.

Правительство решило продлить срок действия диагностических карт, чтобы как следует проработать новую систему техосмотра, которая должна сразу заработать без сбоя. Изначально нововведение планировали на 1 марта, но свои коррективы внесла пандемия коронавируса.