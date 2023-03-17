Транспорт 17 марта 2023, 15:52 Россиянам рассказали, какие авто ввезут в страну по параллельному импорту весной

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Уже весной в Россию по параллельному импорту ввезут ряд моделей автомобилей, которые ушли из страны из-за санкций. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

«Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon», — рассказала Юлия Овчинникова.

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Как добавило The Russian News, в Россию в основном привозят автомобили премиальной и средней ценовой категории. Напомним, ранее Министерство юстиции России утвердило список из 12 автопроизводителей, чьи машины привезут в рамках параллельного импорта.

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