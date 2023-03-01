Транспорт 01 марта 2023, 17:49 Россиянам рассказали, какая страна может составить конкуренцию российскому и китайскому автопрому

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Иранский автопром может составить серьезную конкуренцию российским и китайским производителям машин. Такое мнение высказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, изначальная цена на иранские автомобили может составлять около двух миллионов рублей. Также на дальнейшую стоимость машины будут влиять поставки запчастей и спрос у россиян.

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Моженков подчеркнул, что будущее отечественного автопрома стоит именно за азиатскими производителями.