Россиянам рассказали, как выяснить точный пробег у подержанной машины

При покупке подержанного автомобиля важно определить точный пробег. Эксперты заметили, что почти у всех автомобилей старше 15 лет он скрученный. Но есть несколько способов, которые помогут выяснить реальное количество пройденных километров.

Во-первых, если машина меняла владельцев хотя бы два раза и побывала в руках перекупщиков, то можно считать, что показания прибора не соответствуют действительности, сообщила газета «Аргументы и факты».

Специалисты призывают обращать внимание на старую карбюраторную машину, если цифры механического прибора стоят неровно, как будто прыгают, то это верный признак проведенных корректировок. На цифровых приборах такое распознать труднее. Но у таких автомобилей пробег хранится в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем.

Кроме того, обилие сколов, трещин, разводов, потертостей на кузове — явный признак пробега более 100 тысяч километров. На это намекнут и пожелтевшие фары. Также о большом количестве пройденных километров говорят и изношенный руль, подлокотники, кнопки со стертым рисунком.

Например, кожа на руле начинает лосниться примерно после 80 тысяч километров. Если коврик на водительском сиденье протерт до дыр — пробег свыше 50 тысяч. Салон становится неопрятным и потертым после того, как автомобиль прошел 200 тысяч километров. О пробеге свыше 400 тысяч километров будет говорить продавленный пассажирский диван.