Россиянам рассказали, как выгодно продать машину

Выгодно продать машину поможет большое количество фотографий и полная ее история, а предложение покупателям лучше сделать весной. Об этом РИА «Новости» рассказали в сервисе «СберАвто».

«Продавайте автомобиль весной. Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок — не исключение. В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках», — приводит агентство текст сообщения сервиса.

По словам экспертов, перед продажей машину не стоит перекрашивать, а заключению выгодной сделки поспособствуют фото и всесторонний рассказ о ее истории. Еще лучше расширить географию продажи.

«Расширить географию продажи авто полезно, если в своем регионе не получается найти покупателя или выгодно оформить сделку», — добавили в «СберАвто».

Ранее сервис провел опрос, по результатам которого, 42% российских водителей хотят продать свои машины в 2021 году.