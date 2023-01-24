Транспорт 24 января 2023, 16:08 Россиянам рассказали, как уберечь вариатор от перегрева

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Бесступенчатые вариаторы, которые часто обозначают аббревиатурой CVT, подвержены частому перегреву. О том, как увеличить ресурсы такой трансмиссии сообщил сайт NJcar.

Автовладельцам рекомендуется почаще очищать штатный радиатор, что поспособствует продлению срока эксплуатации вариатора. Также во избежание перегрева можно установить дополнительный радиатор охлаждения.

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Как сообщило Nation News, исключить риски перегрева можно благодаря аккуратному стилю вождения.

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