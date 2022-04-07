Россиянам рассказали, как спасти машину от угонщиков
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал россиянам, как обезопасить свой автомобиль от угона. Об этом написало ИА Nation News.
По словам эксперта, автоугонщики умеют работать с современными системами, однако водители все же могут защитить свои машины с помощью специальных технологий.
«Очень важным фактором, препятствующим угону, являются механические дополнительные устройства, такие как блокировка педали, блокировка рычага коробки и так далее. Эти средства укомплектованы замками, поэтому велика вероятность, что угонщики просто переключатся на другой автомобиль», — сказал специалист.
Также автомобилистам он посоветовал подключать электронные средства борьбы с угоном двухсторонней связью, чтобы владелец всегда имел возможность проверить состояние автомобиля. Кроме того, автомобиль стоит застраховать, чтобы в случае угона можно было получить возмещение.