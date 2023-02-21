21 февраля 2023, 22:20
Россиянам рассказали, как сэкономить на обслуживании машины
На обслуживании личного автомобиля можно сэкономить благодаря покупке моторного масла через известные маркетплейсы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным сайта«Дни.ру», зачастую стоимость моторного масла в традиционных магазинах на 50% превышает ценовые показатели такого же товара на маркетплейсах.
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Отмечается, что в этой ситуации многое зависит от распродаж и скидок — они могут проводиться как в обычном магазине, так и на сайтах онлайн.
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