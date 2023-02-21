Транспорт 21 февраля 2023, 22:20 Россиянам рассказали, как сэкономить на обслуживании машины

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На обслуживании личного автомобиля можно сэкономить благодаря покупке моторного масла через известные маркетплейсы. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

По данным сайта«Дни.ру», зачастую стоимость моторного масла в традиционных магазинах на 50% превышает ценовые показатели такого же товара на маркетплейсах.

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Отмечается, что в этой ситуации многое зависит от распродаж и скидок — они могут проводиться как в обычном магазине, так и на сайтах онлайн.

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