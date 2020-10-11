Россиянам рассказали, как сэкономить на билете на поезд

В сидячих вагонах есть опция кресел с откидной спинкой. Билеты на такие места будут дешевле, правда, придется сидеть возле туалета. Сэкономить можно и на поездке в купе. Там несколько сотен рублей скинут, если выбрать верхнюю полку. При путешествии с ребенком возрастом до 10 лет нужно на него оформить нижнее место, а на себя верхнее. Так будет выгоднее. Кроме того, эти места часто участвуют в распродажах и акциях.

Невыгодно покупать билеты на поезда с отправлением днем и вечером — они будут дороже. Зато ночные и утренние помогут сэкономить. Также разница в цене есть на поездки в будни и выходные. Вечер пятницы, вся суббота и воскресенье — самые дорогие дни для путешествий.

Можно хорошо сэкономить и на раннем бронировании билетов. Со временем цена на них увеличится, особенно если направление популярное. Зависит стоимость и от сезона. Летние и новогодние билеты гораздо дороже, чем осенние и весенние.

Еще 20% от стоимости проездного удастся сэкономить, если взять невозвратные билеты. Но нужно быть точно уверенным, что поездка состоится. Иначе потеряете больше, чем сохраните. При этом даже за невозвратные билеты можно вернуть деньги, если на вас или на поездку повлияли сторонние обстоятельства. Например, отменился поезд или вы и ваш попутчик заболели.

Ранее Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок на юг с детьми. Сейчас идет вторая волна заболеваемости COVID-19, а значит, все путешествия очень опасны.