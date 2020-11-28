Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине при езде на машине зимой
Двигатель долго прогревать не нужно. Достаточно будет времени, которое уходит на очищение авто от снега. Чтобы сократить расход топлива, надо следить за давлением воздуха в шинах. На морозе оно падает и возрастает сопротивление качению, а это перерасход бензина или ДТ.
В холод лучше использовать масло меньшей вязкости и укрывать свой автомобиль специальным одеялом. Вторая мера сокращает время прогрева двигателя и не дает ему остыть во время непродолжительных остановок в течение дня.
Зимой стоит максимально облегчить машину. Для этого нужно убрать из нее все лишнее и избавиться от багажника на крыше, если он есть. Для экономии лучше сменить агрессивный стиль езды на спокойный. Плавное вождение без пробуксовок и ускорений снижает расход бензина.