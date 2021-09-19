Россиянам рассказали, как правильно выбрать зимнюю резину

Начало осени и похолодание напоминают о скорой смене резины для автомобиля на зимнюю. Как сделать это правильно и не переплатить лишнего, россиянам рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.

Прежде всего, важно обратить внимание на размер шин — он должен соответствовать рекомендации производителя авто, отметил Епанешников в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, поскольку это влияет на эксплуатацию и безопасность.

«Ни в коем случае нельзя забывать, что шина — это единственная часть, которая соединяет машину с дорожным полотном. И пятно контакта шины — очень ответственная область, поэтому к подбору и приобретению зимней резины необходимо подходить крайне внимательно», — заметил эксперт.

Тип зимних покрышек также имеет отличие — они бывают шипованные и нешипованные. При этом свои плюсы и минусы есть у каждого вида. Решение, какой тип выбрать, зависит от способа и места эксплуатации авто. Так, на бездорожье, снегу, гололеде лучше себя ведет шипованная резина, при этом на открытом асфальте она может скользить из-за плохого сцепления, отметил эксперт

Для города же лучше подходит нешипованная резина, поскольку она меньше шумит при езде по асфальту, но имеет более короткий тормозной путь. Эксперт заключил, что обращать внимание при выборе зимних шин следует не на цену, а на качественные характеристики.