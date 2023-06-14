Транспорт 14 июня 2023, 21:20 Россиянам рассказали, как понять, что автомобиль нуждается в замене Менять машину стоит в том случае, если электроника вышла из строя

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Существует несколько ключевых признаков, благодаря которым можно понять, что автомобиль нуждается в замене. «Питерские заметки» рассказали, на что стоит обратить внимание.

В первую очередь сигнализировать о необходимости замены может выход из строя критических компонентов. Среди них — трансмиссия, электроника или рулевое управление. Как правило, такие изменения говорят, что автомобилю осталось недолго. Ремонт такой машины может быть очень дорогостоящим. Обратить внимание также стоит на появление ржавчины на кузове, написала «Политика сегодня».