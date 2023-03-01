Транспорт 01 марта 2023, 18:33 Россиянам рассказали, как подготовить машину к весне

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К весенне-летнему периоду владельцам автомобилей необходимо готовиться заранее. Подробнее о правилах такой подготовки рассказал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь автолюбителям нужно проверить систему охлаждения. Затем следует убрать разные дополнительные заслонки и обогревы, которые водители поставили зимой.

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Кроме того, эксперт посоветовал автомобилистам заранее присмотреть летнюю резину, добавило ИА Nation news.