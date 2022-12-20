20 декабря 2022, 11:47
Россиянам рассказали, как освободить машину из сугроба
Автоэксперт Михаил Колодочкин назвал способы, которые помогут освободить машину из сугроба. Его слова передала «Вечерняя Москва».
«На переднем приводе можно нажать на педаль газа, повернув колеса. В этом смысле передний привод благоприятнее заднего», — сообщил автоэксперт.
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Если автомобиль имеет ручной тормоз и задний привод, то можно попытаться одновременно с нажатием педали газа активировать тормоз. Также можно насыпать под колеса какую-нибудь крошку — наподобие той, которой пользуются дальнобойщики на уклонах, заключил Колодочкин.
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