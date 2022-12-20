Транспорт 20 декабря 2022, 11:47 Россиянам рассказали, как освободить машину из сугроба

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Автоэксперт Михаил Колодочкин назвал способы, которые помогут освободить машину из сугроба. Его слова передала «Вечерняя Москва».

«На переднем приводе можно нажать на педаль газа, повернув колеса. В этом смысле передний привод благоприятнее заднего», — сообщил автоэксперт.

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Если автомобиль имеет ручной тормоз и задний привод, то можно попытаться одновременно с нажатием педали газа активировать тормоз. Также можно насыпать под колеса какую-нибудь крошку — наподобие той, которой пользуются дальнобойщики на уклонах, заключил Колодочкин.

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