Россиянам рассказали, как обманывают при ремонте машин

Российских автомобилистов, не разбирающихся в устройстве машины, иногда обманывают во время ремонта в автосервисе и заставляют оплатить ненужные работы. Деталями поделился автомобильный эксперт Егор Васильев, сообщило агентство «Прайм».

Однако работы выполняются, и авто приводится в рабочее состояние.

«Гораздо хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей», — отметил специалист.

В таком случае владелец оплачивает сервис, не гарантирующий хорошего результата. Значит, вскоре можно снова столкнуться с поломкой личного транспорта.

Чтобы избежать подобных махинаций, нужно отдавать машину на ремонт в официальные сервисы, отметил «ФедералПресс». К тому же, так больше шансов, что нужный инструмент или деталь окажутся в наличии. И при этом стоимость работ и запчастей озвучат до начала ремонта.

Многие бренды разрешают клиентам лично присутствовать при ремонте автомобиля, что делает процесс более прозрачным.