Россиянам рассказали, как изменится обучение водителей с 1 апреля

С 1 апреля в России изменятся правила сдачи практического экзамена на водительские права. Это сделает заучивание учебных маршрутов бесполезным, рассказали в МВД.

«Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным», — передал ТАСС слова представителя МВД.

Это коснется всех, кто хочет получить права на управление легковушками, грузовиками или автобусами. В ведомстве отметили, что изменение позволит определить степень подготовленности будущего водителя к управлению машиной о в условиях реальной дорожной обстановки.

Кроме того, это позволит сократить время на получение государственной услуги. Тем не менее площадки сохраняются для практического экзамена на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.

Автомобильный эксперт Дмитрий Болысов ранее предупредил, что этой весной могут резко взлететь цены на обучение в российских автошколах.