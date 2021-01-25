Россиянам рассказали, как избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

В этом поможет система пост-оплаты. В течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить без каких-либо последствий. Но если и этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.

Кроме того, оплатить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру, который желательно закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета. Его можно купить на сайте «Автодора» или в терминалах «Элекснет».

Также на некоторых платных дорогах дорогах вводят безбарьерную систему оплаты за проезд «свободный поток». Благодаря этому можно убрать с трассы пункты оплаты и шлагбаумы, а водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая. Такая система работает на ЦКАД в Москве.

Поездки по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги стали с 11 января стали платными. При наличии в автомобиле транспондера T-pass водители получат скидки.