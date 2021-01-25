facebook_pixel
    25 января 2021, 07:24

    Россиянам рассказали, как избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

    Анастасия Калинина

    Существует способ, который позволит избежать штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам. Об это рассказал сайт Avtonews.ru.
    Россиянам рассказали, как избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам

    В этом поможет система пост-оплаты. В течение пяти дней с момента проезда по платной трассе можно заплатить без каких-либо последствий. Но если и этого не сделать, то водителю придет штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления автомобилиста освобождают от ответственности.

    Кроме того, оплатить проезд по платной дороге можно заранее двумя способами: по транспондеру, который желательно закрепить на лобовом стекле, а также с помощью билета. Его можно купить на сайте «Автодора» или в терминалах «Элекснет».

    Также на некоторых платных дорогах дорогах вводят безбарьерную систему оплаты за проезд «свободный поток». Благодаря этому можно убрать с трассы пункты оплаты и шлагбаумы, а водители смогут проезжать такие рамки не притормаживая. Такая система работает на ЦКАД в Москве.

    Поездки по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги стали с 11 января стали платными. При наличии в автомобиле транспондера T-pass водители получат скидки.