Россиянам рассказали, как избежать проблем из-за тонировки автомобиля

Водитель может нарваться на серьезные проблемы из-за тонировки автомобиля. Life рассказал, что делать, если сотрудники ГИБДД предъявили вам претензии за тонировку.

Остановив вас, сотрудник полиции обязан провести замеры пропускной способности стекол с помощью сертифицированного прибора. Если процедуры показали, что нарушение есть, против вас оформят протокол за административное нарушение. Сделают это в том случае, если с подобным нарушением вы попались впервые.

Однако если же вы попались не в первый раз, сотрудник ГИБДД может привлечь вас к ответственности за неповиновение законному распоряжению полиции. Решение будет принимать суд. Избежать наказания получится в том случае, если вы имели уважительные причины невозможности исполнения первого постановления. Кроме того, суд встанет на вашу сторону, если сотрудник органов допустил серьезные нарушения. Например, попытался самостоятельно снять пленку с вашего автомобиля.