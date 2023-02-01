Транспорт 01 февраля 2023, 13:17 Россиянам рассказали, как действовать при отказе тормозов

Читать 360tv в

Ситуация, когда отказала тормозная система, может случиться с каждым, но есть несколько способов остановить автомобиль. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт NJcar.

Первое, что советуют специалисты, это несколько раз ритмично нажать на педаль тормоза. Иногда это запускает всю систему. Если способ не помог, то можно попробовать постепенно понижать передачи, чтобы в итоге заглушить двигатель. Третий вариант - использовать ручной тормоз. Но это можно делать только на низких скоростях.

Реклама

Также специалисты посоветовали маневрировать. Дополнительное сопротивление способствует снижению скорости.