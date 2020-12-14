Россиянам рассказали, как быстрее всего заменить права и паспорт

Так, для получения нового паспорта проще всего обратиться по месту постоянной регистрации или в то отделение, где паспорт выдавали. Однако такой способ является не самым быстрым. В этом случае удостоверение личности будет готово в срок до 30 рабочих дней. Документ сделают раньше, если подать заявление на портале госуслуг.

При замене водительских прав, наоборот, процесс займет меньше времени, если обратиться не через госуслуги, а в ГИБДД. Как правило на это нужно потратить не более одного дня. Важно помнить, что для получения нового удостоверения по истечении его срока действия необходимо пройти медицинскую комиссию.

Помимо прочего, на штраф за вождение с просроченными правами можно получить 50-процентную скидку. Для этого достаточно уплатить его в течение 20 дней со дня постановления об административном правонарушении.