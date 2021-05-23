Россиянам рассказали, как бесплатно забрать машину со штрафстоянки

Любой россиянин может бесплатно забрать свою машину со штрафстоянки. Все дело в том, что требовать деньги за это незаконно без решения суда. Об этом рассказал член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Заранее брать с тебя деньги нельзя, когда еще суд тебя не признал виновным, потому что суд может решить, что ты прав, а не эвакуаторщики, которые утащили твою машину. Неправильно была организована схема дорожного движения, например, или тебя эвакуировали не из-под знака», — передало Ura.ru его слова.

Лысаков отметил, что были случаи, когда человек ставил машину и ничего не нарушал. Однако автомобиль все равно увезли на штрафстоянку. Поэтому требовать деньги заранее незаконно и и водитель бесплатно может взять машину.

Он также добавил, что ему удалось в качестве поправки внести отмену предоплаты за возврат автомобиля со штрафстоянки в правительственный законопроект о тарификации оплаты за эвакуацию. Депутаты в целом его поддержали.

Ранее эксперты предупредили, что водителя могут оштрафовать, если в машине не будет одного из зеркал заднего вида.