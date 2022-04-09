Россиянам рассказали, к чему приведет сокращение расходов на ремонт автомобилей

В условиях кризиса около половины россиян планируют начать экономить на обслуживании автомобилей и приобретении новых шин. При этом около трети граждан уже начали реже пользоваться личным транспортом.

Эксперты предупреждают, что сокращение расходов на ремонт и покупку покрышек может привести к росту числа ДТП из-за неисправности автотранспорта. Об этом сообщили «Известия».

По данным совместного исследования Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности», 42% респондентов в целях экономии постараются реже проводить техобслуживание автомобиля. При этом 62% опрошенных автомобилистов признались, что в последнее время из-за боязни попасть в ДТП стали более внимательными и аккуратными на дороге. Треть респондентов — 33% — рассказали, что стали реже пользоваться личными машинами. Среди жителей Москвы их доля несколько выше (40% опрошенных), чем в среднем по стране.

Желание автовладельцев сэкономить на обслуживании и ремонте машины может привести к общему ухудшению технического состояния российского автопарка, считают эксперты. Тем не менее массовых отказов от визитов в техцентры они не прогнозируют. Большинство автовладельцев осознают, что без регулярного обслуживания машина просто не сможет нормально работать.

Исследование также показало, что 43% автомобилистов в целях экономии готовы отложить приобретение новых шин. Между тем, во многом именно от состояния покрышек зависит, сможет ли водитель избежать ДТП, отмечают специалисты.