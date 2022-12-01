Транспорт 01 декабря 2022, 18:05 Россиянам рассказали, что делать, если ребенка высадили из общественного транспорта

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Накануне кондуктор из Сургута выгнала из автобуса 14-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд. Несмотря на то, что ребенок предложил альтернативный способ оплаты, женщина потребовала покинуть салон. Однако подобные действия могут быть наказуемы. Об этом сообщил «ФедералПресс».

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В России действует закон, согласно которому детей возрастом до 16 лет без билета нельзя выгонять из общественного транспорта. Стоит отметить, что данное правило распространяется лишь на тех, кто едет без сопровождения взрослых. За нарушение подобного правила может последовать наказание. Водителю придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, а сумма штрафа для кондуктора или контролера составит от 20 до 30 тысяч рублей.