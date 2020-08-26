Россиянам рассказали о самых популярных автоподставах

Разбитое зеркало

Одной из самых популярных схем является «история о задетом зеркале». Водитель сперва слышит удар по кузову, вскоре после которого его догоняет второй автомобиль. Его владелец показывает на разбитое зеркало и говорит, что его «ударила» именно машина жертвы. В доказательство он показывает следы краски, которые по цвету похожи на оттенок автомобиля. Издание уточняет, что чаще всего мошенник предлагает разобраться без вызова ГИБДД, подталкивая жертву заплатить ему за ущерб.

Авторы материала советуют не соглашаться на это и вызывать автоинспекторов. В большинстве случаев оказывается, что автомобилист не виноват в повреждениях зеркала мошенника, а следы краски нередко бывают наспех нарисованы мелом.

Источник фото: pixabay

ДТП с пешеходом

Второй популярный способ вытрясти из водителей деньги — инсценировка аварии со сбитым пешеходом. Мошенник прыгает под колеса автомобиля рядом с тротуаром или зеброй, а затем запугивает водителя наказанием, если тот вызовет сотрудников ГИБДД.

Авторы подборки советуют обязательно настаивать на вызове не только правоохранителей, но и врачей. Если мошенник поймет, что жертва не собирается легко расставаться с деньгами, он просто сбежит, не дожидаясь их приезда.

Подстава на парковке ТЦ

Одним из любимых местов для аферистов является парковка в торговых центрах. Обычно мошенники приезжают туда на уже «битой» машине, которую подгоняют к припаркованному автомобилю жертвы. В результате владельцы признают себя виновными и предлагают разъехаться мирно, без ГИБДД.

Автомобильные юристы советуют так не поступать. Они напоминают, что главная цель мошенников заключается в вымогательстве с жертвы денег — в этом случае на «виновника» можно пожаловаться за то, что он уехал с места ДТП, а позже шантажировать. Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты советуют найти свидетелей, уточнить и есть ли на этой парковке камеры. Кроме того, все происходящее нужно снимать на мобильный и ни в коем случае не соглашаться разъезжаться без оформления ДТП сотрудниками ГИБДД.

Источник фото: pixabay

«Охотники за нарушителями»

Мошенники выбирают жертву, заранее положив в свой багажник уже испорченное дорогостоящее имущество. Затем они провоцируют ДТП в тех местах, где водители любят нарушать ПДД. Обычно они выбирают обочину или ловят момент, когда жертва пересекает разделительную полосу. В результате жертве показывают испорченное имущество и грозят судом, потому что виновником в любом случае признают нарушителя правил.

Юристы советуют соглашаться на суд. Таким образом мошенникам дадут понять, что причины повреждения имущества установит экспертиза.

Замок на машину

Еще один способ вымогательства, который в последнее врем набирает популярность — блокировка колес или двери автомобиля. Преступники оставляют рядом с замком номер своего телефона и просят у позвонившего небольшую сумму за то, чтобы его открыть.

Автоюристы отмечают, что такие мошенники работают на количество, прося небольшие суммы с многих водителей. Эксперты советуют не отдавать им деньги, а заранее купить в машину видеорегистратор. Поможет сохранить автомобиль в безопасности и правильная парковка — лучше всего оставлять его на охраняемой стоянке или в гараже.