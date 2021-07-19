Россиянам предрекли новый взлет цен на автомобили

Цены на автомобили продолжают расти. На вторичном рынке в июне цены выросли почти на 25% по сравнению с прошлым годом. Первичный рынок испытывает дефицит из-за снижения поставок, возникших с наступлением пандемии. Здесь главным фактором стала нехватка полупроводниковых чипов, с которой столкнулся весь мир. Полный анализ ситуации провело РИА «Новости».

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке в июне 2021 года составила 747,7 тысячи рублей. При этом в первый летний месяц в прошлом году купить подержанную легковушку можно было за 605,3 тысячи рублей.

Цены на подержанные автомобили разгоняются из-за повышенного спроса. Купить новую машину сейчас сложно. Остановившие выпуск из-за начала пандемии заводы еще недостаточно нарастили производство.

Здесь же свою роль сыграл дефицит полупроводниковых чипов для внутренних компьютеров транспортных средств. Основная доля рынка приходится на компании Южной Кореи и Тайваня. Из-за сложности производства и повышенного спроса на гаджеты и компьютеры на рынке начался дефицит этих изделий. Автомобильные заводы столкнулись с тем, что они оказались последними в очереди за новыми чипами.

«Цены на легковушки продолжат расти как минимум полгода. Пока не восстановятся поставки процессоров и чипов, а автоконцерны не выйдут на допандемические показатели. Можно ждать подорожания еще как минимум на пять-шесть процентов как на новые, так и на подержанные машины», — заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По данным агентства, в Минпромторге считают, что до конца года продажи автомобилей вырастут на 4−5%. В этом должно помочь льготное кредитование.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что программу льготного автокредитования в ближайшее время не вернут. Изначально ее планировали перезапустить еще в мае, но этого не произошло. Тогда это объяснили перегревом рынка и дефицитом. Новый запуск планировали на август, но ситуация не улучшилась. То, что программу автокредитования не возобновят летом, подтвердили представители банков.