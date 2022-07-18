Россиянам предложили возвращать деньги за неисправные иномарки

Союз потребителей России выступил с инициативной, чтобы иностранные компании выкупали неисправные машины у жителей РФ по рыночным ценам. Соответствующее предложение он направил в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). С ним ознакомилась газета «Известия».

Дело в том, что иностранные автопроизводители прекратили или приостановили ввоз продукции и комплектующих. Они сослались на санкции или сложности в логистике. Поэтому у россиян могут возникнуть трудности с ремонтом своих авто.

Союз потребителей напомнил, что по закону о защите прав потребителей производитель должен дать покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. Если для последнего он не установлен, то это требование действует на протяжении 10 лет со дня продажи.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что организация запросила подтверждение у автопроизводителей о готовности выполнять обязательства в России. В противном случае они должны объяснить, как собираются справиться со сложностями.