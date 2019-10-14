Россиянам предложат жаловаться на нарушителей ПДД за деньги

Российских водителей хотят материально поощрять за сообщения о хамах и нарушителях дорожных правил. Такое нововведение поможет изменить к лучшему культуру поведения автомобилистов, считает депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Свое предложение Петров отправил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщает газета «Известия». По словам депутата, очевидцы лихачества смогут информировать сотрудников ГИБДД об увиденном. Взамен они получат часть оплаты штрафа нарушителя. Деньги пойдут на выплату транспортного или любого другого налога водителя.

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В качестве примера Петров привел опыт Европы, где в некоторых странах уже применяется подобная система поощрения. Предполагается, что в России оставить информацию о несоблюдении ПДД можно будет через портал Госуслуг.

Согласно новым правилам, сотрудники ГИБДД будут разбирать все предоставленные видеозаписи в рабочем режиме. После изучения кадров инспектор вызовет нарушителя и заявителя в ГИБДД для беседы, а затем выпишет соответствующий штраф, в случае подтверждения данных.