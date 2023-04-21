21 апреля 2023, 12:30
Россиянам посоветовали покупать машины у производителей из Китая и Ирана
Автоэксперт Приходько: по сравнению с ценами на европейские авто, китайские в выигрыше
По сравнению с текущими ценами на европейские автомобили, китайские производители существенно выигрывают. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил автоэксперт, директор по развитию компании «КарданБаланс» Александр Приходько.
Тем, кто хочет приобрести иномарку в средней ценовой категории, автоэксперт советует присмотреться к китайским или иранским автомобилям. Китай производит автомобили с продвинутой электроникой. Кроме того, у них нет проблем с запчастями.
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«Согласно открытым источникам, обеспеченность запчастями Geely составляет порядка 92%, а Haval хранит у себя на складах до 95% всей номенклатуры запчастей», — добавил Приходько.
Иранские автомобили можно приобрести за сумму в 1,2-1,5 миллиона рублей, резюмировал автоэксперт.
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