Россиянам посоветовали пока не покупать автомобили с пробегом

Автоэксперты советуют отложить покупку автомобиля с пробегом как минимум на полгода, поскольку сейчас перекупщики пытаются продать подержанные машины по верхней границе рынка. Об этом написала «Газета.ru».

По словам руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, во второй половине года, начиная с третьего квартала, ситуация должна стабилизироваться. Сейчас в его компании подбор автомобиля занимает в два-три раза больше времени, чем до дефицита.

Директор департамента продаж машин с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов также считает, что замедление роста цен на подержанные авто возможно в третьем квартале 2022 года. По его словам, сегодня варианты машин в хорошем состоянии в возрасте до трех лет на российском рынке практически отсутствуют.