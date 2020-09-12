Россиянам посоветовали не затягивать с покупкой нового автомобиля

Эксперты предрекли сильное подорожание автомобилей на вторичном рынке. Россиянам советуют не затягивать с покупкой нового автомобиля, так как дальше ситуация точно не улучшится.

Глава Федерации автомобилистов России Максим Едрышов заявил, что из-за экономического кризиса россияне стали отдавать предпочтение подержанным машинам, передает Ura.ru.

«На вторичном рынке наблюдается повышенный спрос, потому что новые автомобили во время пандемии успели подорожать. Если человек имел в планах приобрести автомобиль, то надо это делать и особо не думать. Торопиться с покупкой следовало уже давно. Дальше все, возможно, будет еще дороже», — посоветовал эксперт.

С новыми автомобилями дела обстоят еще сложнее, считает Едрышов. Даже самые бюджетные варианты стоят около миллиона рублей — такую покупку сейчас не каждый может себе позволить.

Ранее британские специалисты назвали русские автомобили «неубиваемыми». А «Ниву» и ВАЗ-2105 включили в топ проверенных временем машин, сообщил «Царьград». Также выяснилось, что ВАЗ-2105 продавали в Великобритании и Канаде под брендом Riva.