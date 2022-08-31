Россиянам посоветовали не покупать автомобили у неофициальных дилеров

Автоэксперты NJcar назвали главные ошибки, которые допускают россияне при покупке автомобилей. По словам специалистов, не стоит брать транспортное средство у неофициальных дилеров, поскольку есть вероятность столкнуться с обманом.

Несмотря на дефицит автомобилей на российском рынке, во время покупки стоит просить скидку и не упускать возможности торговаться с дилером, написало ИА Nation News.

Перед тем, как подписать договор, автоэксперты рекомендуют тщательно проверить машину на наличие возможных повреждений, а также убедиться, что она полностью соответствует заказу.