Транспорт 21 августа 2023, 17:04 Россиянам посоветовали не переключать передачи на коробке «автомат» без полной остановки авто

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Коробку «автомат» на автомобиле можно легко испортить, если выполнять некоторые действия. NEWS.ru рассказал, от чего стоит отказаться во время вождения, чтобы не навредить коробке передач.

Передачи не стоит переключать без полной остановки. Иногда так поступают водители, если куда-то торопятся.

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Кроме того, не стоит буксировать другой транспорт на автомобиле, который на это не рассчитан. К таким машинам относятся хетчбэки и кроссоверы.

Также каждые 60 тысяч километров пробега необходимо менять масло в коробке передач.