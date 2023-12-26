Транспорт 26 декабря 2023, 14:41 Россиянам пообещали стабилизацию цен на автомобили в начале 2024 года

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Исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил, что девальвационного роста цен на автомобили в 2024 году не ожидается. Об этом написало ИА НСН.

При этом эксперт предупредил, что отечественная промышленность может усложнить жизнь иностранным брендам.

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«В начале 2024 года цены на автомобили должны стабилизироваться, они не будут дальше расти, поскольку курс рубля установился в коридоре 90-95 рублей к доллару. Есть надежда, что девальвационного роста цен не будет», — сказал он.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что отечественные автомобили могут подешеветь в случае снижения Центробанком ключевой ставки.