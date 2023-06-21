Транспорт 21 июня 2023, 04:08 Россиянам пообещали автомобиль дешевле Lada Granta «Известия»: автомобиль дешевле Lada Granta может появиться в России РИА «Новости»

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В России можно производить автомобиль дешевле Lada Granta. К такому выводу пришли депутаты Госдумы. Для этого, в частности, необходимо упростить требования Техрегламента к безопасности, сообщили «Известия».

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо с инициативами на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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В письме предлагается Минпромторгу, НАМИ и ведущим российским автопроизводителям изучить иностранный опыт по производству дешевых «народных» машин. Также, по мнению авторов инициативы, следует провести работу по выявлению избыточных требований Техрегламента, которые мешают производству подобных моделей в России.

Вице-президент Национального автомобильного союза НАС Антон Шапарин отметил, что Техрегламент устанавливает жесткие правила в части пассивной безопасности. По его словам, российская система сертификации не стыкуется с китайской.

«Для того чтобы привезти сюда продукцию из КНР, нужно будет менять конструкцию, чтобы она уложилась в российские требования», — отметил Шапарин. Также он добавил, что у нас есть жесткие нормы по экологии и их собираются поднимать.

Рынок новых автомобилей в России по итогам 2023 года может достичь одного миллиона машин. Только за первые полгода в стране уже продали почти 500 тысяч авто.