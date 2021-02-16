Россиянам пояснили, почему страховые не хотят платить по ОСАГО

Страховые компании часто отказывают водителям в выплатах по ОСАГО. Причина кроется в мошенничестве в этой сфере. Злоумышленники пытаются обмануть страховщиков, из-за чего потом под подозрение может попасть и добросовестный владелец авто.

При любой аварии необходимо всегда делать фотографии и записывать видео, предупредила юрист Анжела Глебова. Если у страховой появляются сомнения, то она сразу же назначает трасологическую экспертизу. По итогам исследования водителю могут отказать в выплате по ОСАГО. Кроме того, автомобилисту может даже придется доказывать, что он не мошенник, пишет газета «Известия».

«Еще лучше, если в машине есть регистратор, без него ездить становится просто опасно с учетом разных автоподстав. А ведь есть еще бесконтактные ДТП — когда маневр проехавшего мимо автомобиля приводит к серьезной аварии. При этом виновник может этого даже не заметить. Доказать такую аварию в страховой компании просто невозможно», — отметила Глебова.

В качестве примера она привела ситуацию, когда подержанный автомобиль подрезали на дороге. В этом случае водитель может врезаться в отбойник, а страховая посчитает, что автомобилист просто хочет за ее счет оплатить ремонт машины.