Россиянам перечислили способы защиты автомобиля от угона

Сегодня злоумышленники при попытке угона авто пользуются все более технологичными способами, способными обойти противоугонную систему машины. Как заметил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль.

При попытки угнать злоумышленником автомобиль, в ход могут пойти считывающие устройства, которые воспроизводят код брелока. Кроме того, существуют кодграбберы, которые могут снять противоугонные охранные системы двигателя, открыть двери и багажник автомобиля, отметил автоэксперт в беседе с агентством «Прайм».

Более того, отключить, по словам Рязанова, можно даже контроль со спутника, запустив помеху на GSM-канале.

«Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — отметил автоэксперт.

Для защиты своего авто от угона рекомендуется ориентироваться на статистику краж. Также следует подбирать более продвинутые системы охраны для тех моделей авто, которые пользуются большим спросом у угонщиков.

Мошенники используют российских автомобилистов для последующего обмана страховых компаний. Для этого злоумышленники организуют подставные аварии со старыми автомобилями, а после требуют компенсации ремонта. Обычно такое происходит на малоскоростных трассах, чтобы авария полностью не уничтожила «пострадавшее» транспортное средство.