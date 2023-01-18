Транспорт 18 января 2023, 17:20 Россиянам перечислили недостатки иранских машин Автоэксперт Хресин: проблема кроется в поставке запчастей и в не высоком качестве машин

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Автоэксперт Алексей Хресин обсудил с изданием iReactor перспективы иранского автопрома на российском рынке.

РИА ФАН отметило слова специалиста о том, что у Ирана нет самостоятельных разработок в машиностроении.

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«Это копии Peugeot, Nissan. Там у них много чего. Они даже „китайцев“ по лицензии делают», — предупредил Хресин.

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Он усомнился, что иранские машины будут способны занять в России серьезную нишу. Основная проблема кроется в поставке запчастей и в не самом высоком качестве и надежности автомобилей.

«У них большой плюс, что они займут пустующую сейчас нишу бюджетных автомобилей. <…> Если народу захочется иномарку, то, возможно, он сможет посмотреть в сторону этих иранских производителей», — допустил собеседник издания.