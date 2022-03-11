Россиянам перечислили бюджетные автомобили для города

Заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков назвал список бюджетных автомобилей, которые подойдут для езды по городу и будут просты в обслуживании, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, удобный и комфортный автомобиль должен соответствовать четырем критериям.

«Такой автомобиль должен быть недорогим, компактным, с автоматической коробкой передач и без потенциальных проблем с обслуживанием и запчастями. Под эти критерии сейчас подпадает продукция российского автозавода либо автомобили корейских производителей Hyundai Solaris или Kia Rio. Собственно говоря, это основные модели, на которые стоит обратить внимание», — сообщил автоэксперт.

Урюков предложил россиянам не забывать о Lada Granta или Lada Vesta. Последняя будет стоить чуть подороже. Что касается автомобилей Renault Logan и Renault Sandero, здесь ситуация пока неоднозначная.

Бюджетные автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid также пока стоят под вопросом, поскольку компании хотят окончательно прекратить сборку на российских заводах, заключил эксперт.