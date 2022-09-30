Россиянам озвучили цену на внедорожник Aurus Komendant | 360°

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Россиянам озвучили цену на внедорожник Aurus Komendant

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Цены на внедорожник Aurus Komendant, который недавно был представлен в Музее Гаража Особого назначения в Москве, стартуют от 33,7 миллиона рублей. Об этом написали «Известия».

Дилеры отмечают, что первая партия, выпущенная на заводе в Татарстане, не предназначена для продажи. Пока машины будут использоваться лишь для испытаний.

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Внедорожник Aurus Komendant оснастили гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором V8. Девятиступенчатый автомат и система полного привода аналогичны модели Senat, сообщают производители. Автомобили будут иметь девять вариантов цветов кузова и семь вариантов интерьера.

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Первые продажи должны начаться в начале 2023 года.

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